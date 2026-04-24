La guerre, la sécheresse et le manque d'aide alimenteront la faim en 2026-rapport

par Crispian Balmer

Les conflits, la sécheresse et la baisse de l'aide maintiendront la faim dans le monde à des niveaux critiques en 2026, alerte le Rapport mondial 2026 sur les crises alimentaires publié vendredi.

La dixième édition de ce rapport, publiée par une coalition d'organisations de développement et humanitaires, ajoute que la faim aiguë a doublé au cours de la dernière décennie.

L'insécurité alimentaire devrait s'aggraver dans certains des pays les plus fragiles de la planète, alors que deux famines ont été déclarées l'année dernière – à Gaza et au Soudan.

Au total, 266 millions de personnes dans 47 pays et territoires ont été confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë en 2025, tandis que 1,4 million de personnes ont connu des conditions catastrophiques dans certaines régions d'Haïti, du Mali, de Gaza, du Soudan du Sud, du Soudan et du Yémen.

En 2025, 35,5 millions d'enfants dans le monde ont souffert de malnutrition aiguë, dont près de 10 millions de malnutrition aiguë sévère, relève le rapport.

Parmi les pays cités précédemment, seul Haïti devrait échapper en 2026 à la catégorie "catastrophique" attribuée par le rapport, grâce à une légère amélioration de la sécurité et à une aide humanitaire accrue sur l'île.

"Nous ne constatons plus seulement des chocs temporaires, mais des chocs persistants dans le temps," a déclaré Alvaro Lario, directeur du Fonds international de développement agricole des Nations unies, qui participe à l'élaboration du rapport annuel.

"Le message principal est que l'insécurité alimentaire n'est plus un problème isolé, mais qu'elle exerce une pression sur la stabilité mondiale," a-t-il déclaré à Reuters.

LA GUERRE EN L'IRAN RISQUE D'AGRAVER LES CRISES ALIMENTAIRES

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran renforce aussi les craintes, a déclaré Alvaro Lario, avertissant qu'une perturbation prolongée du commerce de l'énergie et des engrais pourrait se répercuter sur les marchés alimentaires mondiaux et aggraver la situation dans les pays, dépendants des importations, déjà en crise.

"Même si le conflit au Moyen-Orient devait prendre fin dès maintenant, nous savons que de nombreuses flambées des prix alimentaires et de l'inflation se produiront au cours des six prochains mois," a-t-il déclaré.

Avant la guerre au Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel semblaient déjà voués à rester sous forte pression cette année en raison des conflits et d'une inflation persistante, en particulier au Nigeria, au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

À lui seul, le Nigeria devrait connaître l'une des plus fortes augmentations de l'insécurité alimentaire en 2026, avec 4,1 millions de personnes supplémentaires qui devraient être confrontées à une faim aiguë.

En Afrique de l'Est, l'absence de pluies sur une grande partie de la Corne de l'Afrique devrait aggraver les souffrances en Somalie et au Kenya, où la sécheresse, l'insécurité, les prix élevés des denrées alimentaires et la réduction de l'aide humanitaire risquent d'entraîner une détérioration des conditions de vie.

Le rapport met également en garde contre le fait que le financement humanitaire et de développement destiné aux secteurs alimentaires en crise a fortement chuté en 2025 et devrait continuer à baisser.

Le financement humanitaire du secteur alimentaire aurait baissé d'environ 39% l'année dernière par rapport aux niveaux de 2024, tandis que l'aide au développement a diminué d’au moins 15%.

(Rédigé par Crispian Balmer ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)