Obsèques de Bernadette Chirac vendredi à Paris et hommage dimanche en Corrèze

Bernadette Chirac vote à Sarran (Corrèze) le 9 Juin 2002 ( AFP / PATRICK KOVARIK )

Les obsèques de Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président Jacques Chirac décédée à 93 ans, auront lieu vendredi à Paris et un hommage lui sera rendu dimanche en Corrèze, son département d'élection et de coeur, a annoncé lundi sa fille Claude à l'AFP.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi à 14H30 en la basilique Sainte-Clotilde dans le centre de Paris, conformément aux souhaits de l'ancienne première dame, a précisé Claude Chirac.

C'est dans la chapelle Sainte-Clotilde toute proche que Bernadette et Jacques Chirac s'étaient mariés en 1956. Et c'est aussi dans cette chapelle que s'étaient tenues les obsèques de la fille aînée du couple, Laurence, en 2016.

Brigitte Macron, Line Renaud, Sarkozy, Hollande

L'épouse du président de la République, Brigitte Macron, qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation des Hôpitaux (Pièces jaunes...), sera présente aux obsèques, de même, notamment, que l'ex-président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla, des anciens compagnons de route et des personnalités et amis, au premier rang desquels Line Renaud, proche parmi les proches, a-t-on précisé.

L'ancien président socialiste François Hollande, lui aussi élu corrézien, a indiqué à l'AFP qu'il serait présent.

Un hommage sera également rendu à l'ancienne première dame dimanche en Corrèze, où elle a longtemps été élue, avec une cérémonie religieuse à 10H00 dans la petite ville de Corrèze puis un "moment amical et de souvenir" à 14H00 au domaine de Sédières, ouvert à "tous les Corréziens si chers à son coeur".

Décédée vendredi à l'âge de 93 ans, Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, a été la seule première dame à avoir exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage dès l'annonce samedi de son décès. Emmanuel Macron a ainsi salué la mémoire d'une "grande dame de coeur", qui "a marqué notre histoire" et "changé tant de vies avec discrétion et obstination".

L'ex-président français Jacques Chirac s'exprime aux côtés de son épouse Bernadette, le 5 mai 2006 à Paris ( AFP / PATRICK KOVARIK )

Le chef de l'Etat et son épouse ont également ouvert un registre de condoléances accessible à la Maison Élysée, située en face du palais présidentiel.

Epouse pendant plus de 60 ans de Jacques Chirac, restée longtemps dans l’ombre du "grand", elle a accompagné son époux tout au long de son chemin vers l’Elysée (ministères, Matignon, mairie de Paris, RPR…) jusqu’à la victoire à la présidentielle de 1995, au troisième essai.

Née le 18 mai 1933 à Paris, elle a grandi dans une famille de diplomates du XVIe arrondissement. Elève de Sciences-Po Paris, c’est là qu’elle rencontre Jacques Chirac. Le couple aura deux filles: Laurence (1958), longtemps malade et dont le décès en 2016 avait plongé Bernadette dans une très sévère dépression, et Claude (1962), gardienne du temple chiraquien, qui a pris la suite de sa mère en se faisant élire conseillère départementale de Corrèze en 2021.

"La femme de ma vie"

Durant le premier mandat présidentiel (1995-2002) de Jacques Chirac, elle est d’abord été reléguée au second plan. Avant de jouer un rôle essentiel dans la réélection de son mari en 2002, devenue très populaire auprès des Français, notamment à la tête de l’opération Pièces jaunes en faveur des enfants hospitalisés.

Jacques Chirac (G) et son épouse Bernadette, le 14 mars 1992 à Corrèze ( AFP / Vincent AMALVY )

D’allure classique et bourgeoise, réputée plus conservatrice que son mari, dotée d’un solide sens politique, "Bernie" avait mis en garde son époux en 1997 contre le désastre d’une dissolution, dont elle accablait l'initiateur, le secrétaire général de l’Elysée d'alors Dominique de Villepin, surnommé "Néron".

L'ancien président racontait aussi qu’elle avait été la seule à l’alerter sur la montée du leader du Front national Jean-Marie Le Pen en 2002.

"Elle est la femme de ma vie, nous avons tant accompli ensemble !", disait d’elle Jacques Chirac dans ses "Mémoires".