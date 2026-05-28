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La grosse crainte de Philippe Montanier contre Nice
information fournie par So Foot 28/05/2026 à 17:24

La grosse crainte de Philippe Montanier contre Nice

La grosse crainte de Philippe Montanier contre Nice

L’arme fatale ? Incapable de se montrer dangereux lors du soporifique barrage aller face à l’AS Saint-Étienne (0-0) avec quatre maigres frappes pour aucune cadrée, l’OGC Nice va pouvoir compter sur un renfort offensif de poids en vue du match retour ce vendredi soir. Elye Wahi va effectuer son retour dans le onze azuréen après avoir purgé sa suspension. Une nouvelle qui ne réjouit pas forcément l’entraîneur stéphanois Philippe Montanier .

Montanier tremble déjà

« C’est vraiment une force en plus. C’est un très bon joueur, je l’ai vu démarrer à Montpellier , s’est-il souvenu en conférence de presse. Il a une bonne expérience du très haut niveau, que ce soit à Lens ou à Marseille où il a pu jouer la Ligue des champions (il ne l’a jouée qu’avec les Sang et Or, NDLR) , puis après en Allemagne. Donc c’est vrai qu’ils (Nice) récupèrent un atout offensif important, à nous de l’intégrer et de penser que cette équipe de Nice n’a pas un seul bon joueur mais d’autres. »

VM pour SOFOOT.com

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