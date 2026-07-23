La grosse boulette du gardien de l'Inter Miami

Jacques Villeret aurait dit : « Oh la boulette ! » Rocco Ríos Novo a offert une belle frayeur à ses coéquipiers en concédant l’ouverture du score face au Chicago Fire de Robert Lewandowski à la 18 e minute à cause d’une magnifique boulette.

Sur une passe en retrait sans grand danger et sans taupe à l’horizon de son défenseur, Ian Fray, le gardien de l’Inter Miami, se troue complètement et laisse passer le ballon dans ses propres filets. …

EM pour SOFOOT.com