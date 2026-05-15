La Grèce demande à l'UE d'intervenir face à la "pêche illégale" turque

La Grèce a demandé vendredi à l'Union européenne d'intervenir pour mettre fin à ce qu'elle qualifie de pêche illégale et de violation du droit maritime par des pêcheurs turcs en Méditerranée orientale.

Voisins et alliés au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), la Grèce et la Turquie sont en désaccord depuis des décennies sur les limites de leurs plateaux continentaux et sur la juridiction maritime en mer Égée, y compris en matière de pêche.

Le ministre des Transports maritimes, Vasilis Kikilias, a soulevé la question lors d'une réunion avec le commissaire européen à la Pêche et aux Océans, Costas Kadis, vendredi à Athènes.

"J'ai soulevé auprès du commissaire une question cruciale pour la Grèce concernant nos pêcheurs et nos pêcheries, ainsi que le comportement provocateur de nos voisins turcs en matière de pêche illégale, de non-respect du droit de la mer et de remise en cause de nos droits souverains", a-t-il déclaré.

"Nous demandons à l’Union européenne d’intervenir", a ajouté Vasilis Kikilias, précisant que les frontières maritimes grecques étaient également celles de l’Europe.

Les responsables turcs n’ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

La Grèce a délimité des zones de pêche restreintes en mer Égée, dont certaines ont été contestées par la Turquie au motif qu’elles se trouvaient hors de la juridiction du pays. L’année dernière, Athènes a protesté contre un plan d’aménagement de l’espace maritime turc qui délimitait des zones de pêche et d’autres activités en mer Égée.

La Commission européenne a déclaré l'année dernière que les États côtiers avaient la responsabilité première de faire respecter la loi, tout en soutenant la Grèce par le biais de patrouilles menées par l'Agence européenne de contrôle des pêches, d'images satellites et d'inspections.

(Rédigé par Angeliki Koutantou; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)