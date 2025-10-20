La grande poisse de Lena Oberdorf, joueuse allemande du Bayern Munich
Mieux vaut deux fois qu’une, sauf quand il s’agit des croisés.
Mauvaise nouvelle pour les féminines du Bayern Munich, Lena Oberdorf s’est de nouveau fait les croisés. La milieu allemande de 23 ans s’est blessée lors du match de Bundesliga contre Cologne ce dimanche, à peine plus d’un mois après son retour à la compétition officielle face à Leverkusen le 6 septembre dernier. Elle devra repasser sur le billard mardi. Les examens de ce lundi ont confirmé le verdict que personne ne voulait entendre. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer