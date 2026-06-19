La Grande-Bretagne afflue à Paris pour la Fête de la musique

par Zhifan Liu

Comme chaque année, les rues de Paris vont être bondées dimanche en ce 21 juin, pour la Fête de la Musique qui célèbre cette année sa 45e édition et dont la popularité continue de dépasser les frontières hexagonales, notamment en Grande-Bretagne.

Avec l'émergence des réseaux sociaux, la notoriété de la Fête de la Musique est entrée dans une nouvelle dimension, à tel point que l'on se bouscule au portillon pour rejoindre la France et notamment Paris.

L'an dernier déjà, sur Tiktok, plateforme prisée des plus jeunes où se font et se défont les tendances, les vidéos de la capitale inondée de festivaliers dansant au rythme de musiques endiablées avaient séduit de nombreux jeunes Européens, avides de goûter à ces célébrations dans la Ville Lumière.

Le contingent le plus important était venu d'Outre-Manche, le quotidien anglais The Guardian ayant alors listé l'événement parmi les festivals incontournables de l'été.

Cette année encore, les rues de Paris auront un léger accent britannique.

A 22 ans, Tunmise Salu, s'apprête à vivre sa 4e édition et elle aussi observe la popularité croissante de "La Fete", comme on dit au Royaume-Uni.

"L'an dernier, c’était comme quand tu te rends en vacances à l’étranger et que tu vois les mêmes personnes qu'au Royaume-Uni. Je n'arrêtais pas de tomber sur des gens de Londres", se souvient cette Londonienne qui travaille dans le secteur de la beauté.

Mais elle reste séduite par l'idée de faire la fête gratuitement, guidée par un sentiment de liberté qu'elle dit ne pas retrouver à Londres.

"Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est cette possibilité d’être libre, je ne ressens pas le besoin d’être à telle ou telle boîte de nuit. La 'Fête' c'est les gens, c'est l’ambiance, tu peux devenir ami avec une personne avec qui tu as crée un lien sur une chanson".

Parmi les points d'attrait, la jeune Londonienne cite la facilité de rallier Paris en un peu moins de 2h30 depuis la gare de St Pancras, au coeur de la capitale britannique.

DES CHAUSSURES CONFORTABLES ET DE L'EAU

Eurostar, l'entreprise ferroviaire qui opère 20 trains quotidiens entre l'Angleterre et le France, observe un "nombre important de voyageurs britanniques" prévoyant de se rendre à Paris ou à Lille - deux villes françaises desservies par ses services - vendredi et de retourner à Londres le lundi suivant.

A l'occasion de ce week-end, l'entreprise cite une augmentation de 60% de passagers de Londres vers Paris et Lille ayant réservé plus de deux mois à l'avance par rapport à un week-end standard pour les mois de mai et juin.

Si des concerts d'ampleur sont organisés ce week-end à Paris, notamment ceux de la star internationale Bruno Mars au Stade de France (Seine-Saint-Denis), Eurostar "affirme sans crainte que la Fête de la musique est le principal facteur" de cette hausse.

Autre secteur qui se frotte les mains, celui de l'hôtellerie; le site d'hébergement Airbnb fait état d'une progression des réservations sur ce week-end de 17%.

Selon le site de location de vacances, les Britanniques sont la nationalité la plus représentée parmi les voyageurs étrangers avec 10% des réservations, juste devant les Etats-Unis (9%) et l'Allemagne (6%).

En amont de la célébration de l'arrivée de l'été, les conseils pullulent en ligne, chacun partageant ses expériences passées pour aider les néo-festivaliers à passer le meilleur moment possible. Parmi les conseils le plus souvent cité, un rappel que l'événement se veut un moment de rassemblement totalement gratuit.

Autres "tips" qui circulent sur les réseaux sociaux : prévoir des chaussures confortables, ne pas avoir peur de marcher toute la nuit, préparer un peu de monnaie ainsi qu'une bouteille d'eau, ce qui ne sera pas de trop pour affronter la vague de chaleur qui s'abat ce week-end sur Paris et l'Hexagone.

Météo-France a placé une grande partie du territoire français en vigilance orange, dont l'Île-de-France, pour la journée de vendredi et le pic de cet épisode devrait intervenir dimanche, ce qui a amené plusieurs communes à annuler les festivités.

(Reportage par Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)