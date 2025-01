La gardienne du Bayern de retour à l’entrainement après avoir vaincu le cancer

Chose promise, chose due !

Mala Grohs, la talentueuse gardienne du Bayern de 23 ans avait été diagnostiquée atteinte d’une tumeur maligne l’été dernier lors du stage de présaison. Puis mi-novembre, le club bavarois avait officialisé la nouvelle lors du début du traitement. À travers une vidéo, elle avait déclarée « je suis sûre qu’avec l’aide que je reçois maintenant de tous les côtés, j’y arriverai et que je me rétablirai complètement ». Et bingo : ce mardi elle a réintégré le groupe et repris l’entraînement ! …

BGC pour SOFOOT.com