La frustration de Mikel Arteta après le nul d'Arsenal

L’heure du choke est arrivée. La déception était grande ce mercredi soir à Arsenal après le match nul 2-2 contre la lanterne rouge Wolverhampton. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Gunners , Mikel Arteta, n’a pas caché sa grande frustration.

Il s’est dit « extrêmement déçu » . Au-delà du résultat, il regrettait surtout « la manière dont le match s’est terminé » . En effet, Arsenal menait encore dans le temps additionnel, avant que les Wolves n’arrachent l’égalisation grâce à un but contre son camp de Riccardo Calafiori. Arteta a toutefois tenu à préciser que son équipe devait assumer ses responsabilités : « Nous devons nous en prendre à nous-mêmes. » …

JE pour SOFOOT.com