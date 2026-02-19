 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La frustration de Mikel Arteta après le nul d'Arsenal
information fournie par So Foot 19/02/2026 à 09:16

La frustration de Mikel Arteta après le nul d'Arsenal

La frustration de Mikel Arteta après le nul d'Arsenal

L’heure du choke est arrivée. La déception était grande ce mercredi soir à Arsenal après le match nul 2-2 contre la lanterne rouge Wolverhampton. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Gunners , Mikel Arteta, n’a pas caché sa grande frustration.

Il s’est dit « extrêmement déçu » . Au-delà du résultat, il regrettait surtout « la manière dont le match s’est terminé » . En effet, Arsenal menait encore dans le temps additionnel, avant que les Wolves n’arrachent l’égalisation grâce à un but contre son camp de Riccardo Calafiori. Arteta a toutefois tenu à préciser que son équipe devait assumer ses responsabilités : « Nous devons nous en prendre à nous-mêmes. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vers une Coupe du monde des clubs à 48 équipes ?
    Vers une Coupe du monde des clubs à 48 équipes ?
    information fournie par So Foot 19.02.2026 10:16 

    Main dans la main. D’après le Guardian , l’UEFA serait désormais prête à accepter une extension de la Coupe du monde des clubs , passant de 32 à 48 équipes. Pendant longtemps, l’instance européenne s’était opposée à une telle réforme, craignant pour le prestige ... Lire la suite

  • José Luis Chilavert dérape sur l’affaire Vinícius
    José Luis Chilavert dérape sur l’affaire Vinícius
    information fournie par So Foot 19.02.2026 09:58 

    Quand on a un avocat comme ça, l’affaire va être difficile à remporter. José Luis Chilavert est venu à la rescousse de Gianluca Prestianni moins de 24 heures après l’altercation avec Vinícius Júnior où le milieu offensif aurait insulté le Brésilien de « singe » ... Lire la suite

  • Sur les pistes de la station de ski corse de Val d'Ese, à Bastelica, à 50 km d'Ajaccio, le 15 février 2026 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    La difficile survie des stations de ski corses
    information fournie par AFP 19.02.2026 09:46 

    La Corse, ses plages ensoleillées, son célèbre sentier de randonnée GR20... mais aussi ses pistes de ski. Dans l'île-montagne méditerranéenne, trois petites stations luttent face aux contraintes climatiques et économiques pour survivre et permettre aux insulaires ... Lire la suite

  • Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica
    Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica
    information fournie par So Foot 19.02.2026 09:22 

    Rattrapés par la patrouille. Après le scandale survenu pendant le barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1), durant lequel Vinícius Júnior s’est plaint de racisme de la part de Gianluca Prestianni, voilà que le milieu offensif argentin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank