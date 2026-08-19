La France va expulser sous peu deux diplomates iraniens, dit Barrot

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Paris

La France va ​expulser deux diplomates iraniens "dans les tout prochains jours", a ​annoncé mardi le ministre des ​Affaires étrangères, Jean-Noël ⁠Barrot, citant une réponse ‌à l'agression subie par deux diplomates français ​en ‌Iran le mois dernier.

"J'avais ⁠annoncé que cet acte intolérable serait suivi de ⁠conséquences", ‌a-t-il écrit sur le ⁠réseau social X. "C'est ‌fait. Deux diplomates ⁠iraniens en France seront expulsés ⁠dans ‌les tout prochains jours".

"C'est précisément ​parce ‌que la France se tient au côté ​du peuple iranien (...) que deux ⁠diplomates français ont été scandaleusement et délibérément agressés le 19 juillet dernier", a-t-il dit.

(Inti Landauro, rédigé par ​Jean Terzian)