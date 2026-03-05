 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 19:50

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires)

La France va renforcer sa coopération avec les forces armées libanaises et apporter une aide humanitaire à Beyrouth, a déclaré jeudi Emmanuel Macron, exprimant sa volonté d'établir "un plan" pour stopper les affrontements entre le Hezbollah et Israël, à la source d'un "grand danger" pour le Liban.

Le président français a effectué cette annonce au sixième jour de la campagne militaire menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui a riposté par des attaques à travers la région, tandis qu'un front supplémentaire s'est ouvert au Liban entre Israël et le Hezbollah, mouvement armé aligné sur Téhéran.

"La France va renforcer sa coopération avec les Forces armées libanaises et mettre à leur disposition des véhicules de transport blindés ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique", a dit Emmanuel Macron jeudi soir dans un communiqué publié sur le réseau social X.

"Je me suis entretenu ce jour avec les autorités libanaises au plus haut niveau afin d'établir un plan en vue de mettre un terme aux opérations militaires que le Hezbollah et Israël mènent actuellement de part et d'autre de la frontière", a-t-il ajouté.

"Les autorités libanaises ont pris auprès de moi l'engagement de prendre le contrôle des positions tenues par le Hezbollah et d'assumer pleinement la sécurité sur l'ensemble du territoire national."

Etats-Unis et France avaient chapeauté en novembre 2024 un cessez-le-feu destiné à mettre fin aux hostilités entre Israël et le Hezbollah en parallèle à la guerre à Gaza - des affrontements sans précédent depuis leur conflit de 2006.

A la suite de cet accord, dont des violations ont depuis lors régulièrement été dénoncées par les deux camps, Beyrouth a mis sur pied, sous la pression de Washington, un plan destiné à désarmer complètement le Hezbollah. Le chef du mouvement chiite armé, Naïm Qassem, a promis mercredi lors d'une allocution télévisée de ne pas abdiquer face à l'"agression" d'Israël, dénonçant un plan israélien d'"occupation et d'expansion".

BEYROUTH DEMANDE À PARIS D'OEUVRER À UN CESSEZ-LE-FEU

Le président libanais Joseph Aoun a demandé jeudi à Emmanuel Macron d'intervenir auprès d'Israël, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise ANI. Le président chiite du Parlement libanais, Nabih Berri, a téléphoné dans la journée au président français pour examiner "plusieurs propositions susceptibles de mettre fin à cette situation".

Emmanuel Macron a "montré tout son intérêt pour ces propositions et toute sa disposition à effectuer les contacts nécessaires et à envoyer rapidement de l'aide au Liban", a ajouté l'ANI.

Le président français avait fait savoir mercredi soir qu'il s'était entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, auquel il a dit avoir demandé de "préserver l'intégralité territoriale du Liban et s'abstenir d'une offensive terrestre". Il a dénoncé également les attaques du Hezbollah comme une "faute majeure" mettant en péril la région.

L'entourage d'Emmanuel Macron a indiqué en parallèle que le chef de l'Etat a "alerté" Donald Trump à propos du Liban lors d'un appel téléphonique passé par le président américain pour l'informer de l'état des opérations militaires en Iran.

"Le Hezbollah doit immédiatement cesser les tirs vers Israël. Israël doit renoncer à toute intervention terrestre ou d’envergure sur le territoire libanais", a répété jeudi Emmanuel Macron dans son communiqué.

Dans la journée, le général Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne, a déclaré au cours d'un point de presse qu'Israël continuait de "frapper systématiquement le Hezbollah et de traquer les militants de l'organisation dans tout le pays", faisant état de "320 cibles terroristes du Hezbollah, dont environ 80 au cours des dernières 24 heures".

"Notre guerre n'est pas contre les habitants du Liban", a-t-il avancé, estimant que 300.000 personnes avaient évacué le Sud-Liban "jusqu'à présent".

Dans un message sur le réseau social X, la présidence libanaise a indiqué que Joseph Aoun a demandé à Emmanuel Macron d'"intervenir afin que la banlieue sud (de Beyrouth) ne soit pas ciblée, après les menaces de l'armée israélienne".

Il lui a également demandé d'"oeuvrer à un cessez-le-feu dans les plus brefs délais", est-il ajouté.

(Rédigé par Jean Terzian et Sophie Louet, édité par Bertrand Boucey)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 20:26

    En gros on file un coup de main aux israéliens mais on évite de trop s'en vanter.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée au-dessus du site d'une frappe aérienne israélienne dans le village de Kfar Roumane, dans le sud du Liban, le 5 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:26 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient entrée jeudi dans son sixième jour : - L'Iran se dit prêt à contrer une invasion terrestre, promet "un désastre" L'Iran se tient "prêt" à l'éventualité d'une invasion terrestre qui serait un "désastre", ... Lire la suite

  • Une couronne de fleurs et un portrait de Quentin Deranque avant une marche en sa mémoire, le 21 février 2026 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Homicide de Quentin Deranque: le 7ème mis examen finalement écroué
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:25 

    Un des hommes mis en examen pour "homicide volontaire" dans l'enquête sur la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon, initialement laissé en liberté, a finalement été écroué jeudi, a annoncé la Cour d'appel à l'AFP, alors qu'une vidéo ... Lire la suite

  • Des marins iraniens blessés, secourus de leur frégate IRIS Dena après son torpillage par un sous-marin américain au large des côtes du Sri Lanka, arrivent à l'hôpital Karapitiya de Galle pour y être soignés, le 5 mars 2026 au Sri Lanka ( AFP / Ishara S. KODIKARA )
    Le Sri Lanka abrite un navire de guerre iranien par crainte d'une attaque américaine
    information fournie par AFP 05.03.2026 20:10 

    Le Sri Lanka a évacué jeudi 208 membres d'équipage d'un second navire de guerre iranien s'étant approché de ses eaux territoriales, a annoncé le président Anura Kumara Dissanayake, au lendemain du torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain. ... Lire la suite

  • Guerre en Iran: Londres a commencé à rapatrier ses ressortissants
    Guerre en Iran: Londres a commencé à rapatrier ses ressortissants
    information fournie par AFP Video 05.03.2026 20:08 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé jeudi qu'un "premier vol charter en provenance d'Oman a décollé", précisant que "d'autres vols seront affrétés dans les prochains jours", alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank