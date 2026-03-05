La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron

La France va renforcer sa coopération avec les forces armées libanaises et mettre à leur disposition des véhicules de transport blindés ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique, annonce jeudi soir Emmanuel Macron.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le président français appelle également le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à ne pas étendre la guerre au Liban.

(Michel Rose, Bertrand Boucey et Jean Terzian)