 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 18:47

La France va renforcer sa coopération avec les forces armées libanaises et mettre à leur disposition des véhicules de transport blindés ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique, annonce jeudi soir Emmanuel Macron.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le président français appelle également le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à ne pas étendre la guerre au Liban.

(Michel Rose, Bertrand Boucey et Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 18:52

    De quoi se mêle t’il encore

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank