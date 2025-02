La France « tue » son industrie : le nouveau cri d'alerte du PDG de Michelin

Il ne mâche pas ses mots. Le PDG de Michelin Florent Menegaux assure que la France est en train de détruire son industrie à cause des taxes. « On tue économiquement son pays en imposant des taxes beaucoup plus élevées que dans d'autres pays », a déclaré le patron du fabricant français de pneumatique, dans une interview accordée à Bloomberg. « À l'heure actuelle, la fiscalité directe et indirecte en France est la plus élevée d'Europe. Il ne faut pas s'attendre à ce que les entreprises soient capables d'avaler cela tout le temps », a-t-il averti.

Auditionné devant le Sénat le 22 janvier dernier, le chef d'entreprise a déjà mis en garde les députés face aux effets d'une crise gouvernementale prolongée qui a mis à l'arrêt les embauches et les investissements. Dans le même temps, il n'a pas hésité à dresser un tableau sans concession de la concurrence internationale dans le secteur automobile.

Selon lui, l'industrie européenne est en train de décrocher en raison notamment de l'augmentation des impôts et de la baisse de la demande, tandis que produire en Europe coûte deux fois plus cher qu'en Asie. Un écart qui s'est considérablement creusé depuis 2019, a déclaré le PDG du CAC 40. Et de souligner : « Nous devons réadapter notre empreinte industrielle en Europe pour exporter moins, car ce n'est pas rentable. »

Florent Menegaux, le PDG de Michelin devenu lanceur d'alerteDans ce contexte de concurrence