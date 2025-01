information fournie par So Foot • 24/01/2025 à 10:20

La France stagne à l'indice UEFA

Ni bon, ni mauvais.

Semaine contrastée pour nos clubs français dans les coupes d’Europe. Si le PSG et Monaco se sont imposés dans des matchs cruciaux et que l’OL a ramené le point du nul à l’extérieur, Lille, Brest et Nice ont tous les trois perdu. Conséquence au classement UEFA, la France reste cinquième .…

TJ pour SOFOOT.com