La France soutiendrait le Néerlandais Klaas Knot pour diriger la BCE et voudrait le poste d'économiste en chef-sources

par Balazs Koranyi et Michel Rose

La France soutiendra le Néerlandais Klaas Knot pour succéder à Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne (BCE) à condition que l'influent poste d'économiste en chef de l'institution soit attribué à un candidat français, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Cette proposition informelle bénéficierait du soutien du président français Emmanuel Macron, ont précisé les sources.

L'Elysée n'a pas répondu pour l'heure à une demande de commentaire. Klaas Knot, qui a dirigé la banque centrale néerlandaise de 2011 à 2025, a refusé de s'exprimer.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du ministère néerlandais des Finances. La BCE a refusé de commenter.

Ces dernières semaines, les spéculations selon lesquelles Christine Lagarde et l'Allemande Isabel Schnabel, également membre du directoire de la BCE, pourraient toutes deux démissionner avant l'expiration de leur mandat, fin 2027, et précipiter ainsi un remaniement à la tête de la banque centrale, ont intensifié la course à leur succession.

Le ou la président(e) de la BCE et cinq autres membres du directoire sont nommés par consensus parmi les dirigeants des 21 pays de la zone euro, les trois plus grandes économies - l'Allemagne, la France et l'Italie - disposant de facto d'une représentation permanente.

Klaas Knot est considéré par les acteurs du marché comme un pragmatique, naturellement enclin à mener une politique monétaire restrictive, mais suffisamment souple pour changer de cap en fonction des données économiques.

"C'est un faucon mais d'une manière intelligente", a déclaré un responsable français à propos de Klaas Knot.

L'ancien gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernández de Cos, est perçu comme le principal rival de Klaas Knot.

(Michel Rose à Paris et Balazs Koranyi à Francfort, avec la contribution de Jan Strupczewski à Bruxelles; version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean Terzian)