La France se casse encore les dents sur l'Allemagne

Malgré un visage bien plus conquérant que lors du match aller, l'équipe de France de Laurent Bonadei prend la porte en demi-finales de Ligue des nations. Le nul contre l'Allemagne (2-2) a rappelé de mauvais souvenirs du dernier Euro, entre incapacité à concrétiser la domination et friabilité défensive.

France 2-2 Allemagne

Buts : Malard (3 e ), Mateo (89 e ) pour les Bleues // Anyomi (12 e ), Bühl (50 e ) pour la Frauen-Nationalmannschaft

Le football se joue à onze contre onze et, à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. La maxime prend tout son sens à chaque fois que l’équipe de France féminine rencontre sa voisine ces derniers temps. Ce mardi, le stade d’Ornano de Caen avait à cœur d’inverser la tendance en chantant à pleins poumons pour ses Bleues, mais cela n’a, encore une fois, pas suffi. Trois mois après la cruelle élimination en quart de finale de l’Euro 2025 et quatre petits jours après la défaite logique lors de la manche aller de ces demi-finales de Ligue des nations, les Allemandes ont réussi à garder leur avance (2-2).…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com