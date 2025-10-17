La France sait qu'elle doit réduire son déficit, ce qui rassure les marchés, selon le FMI

Un drapeau français flotte au-dessus de la Tour Eiffel à Paris

Les responsables politiques français reconnaissent la nécessité de consolider les finances publiques et ce consensus permet de maintenir le calme sur les marchés financiers malgré l'instabilité politique que connaît la France depuis mi-2024, a déclaré Alfred Kammer, directeur du département Europe du Fonds monétaire international (FMI).

D'après lui, les bases de la France sont solides, le pays ne connaît pas de problèmes de liquidité et les écarts entre les obligations françaises et allemandes sont maîtrisés. Par ailleurs, le gouvernement a présenté un projet de budget prévoyant une réduction du déficit budgétaire pour 2026.

"En ce qui concerne ces risques à court terme, ils n'ont pas atteint un niveau qui justifierait une inquiétude particulière", a affirmé Alfred Kammer à Reuters.

"Ce qui nous rend optimistes, c'est que nous pensons que le budget 2026 sera présenté conformément aux engagements pris par la France dans le cadre des règles budgétaires européennes, afin de ramener le déficit budgétaire à environ 4,7% du PIB", a-t-il déclaré.

La dette publique française est passée de 113,2% du PIB à la fin de 2024 à 114,1% au premier trimestre de cette année, soit bien au-dessus des 88% du PIB pour l'ensemble de la zone euro, ce qui fait de la France le troisième pays le plus endetté de l'Union européenne (UE) après la Grèce et l'Italie.

Alfred Kammer a déclaré que si les partis politiques français débattaient vivement des mesures à prendre pour réduire le déficit, l'orientation de la discussion - une consolidation accrue - était claire et incontestée.

"Il arrive parfois que cette considération fasse défaut, et c'est alors la réaction des marchés qui vient la rappeler", a déclaré Alfred Kammer.

"L'une des raisons pour lesquelles les marchés restent relativement calmes est que la classe politique et les membres du Parlement ont clairement compris qu'il s'agit d'un problème qu'ils doivent résoudre", a-t-il affirmé, ajoutant que cette compréhension n'excluait pas des divergences de vues sur la manière dont la consolidation devait être réalisée.

