La France s'envole pour l'Amérique

Cette journée du 13 novembre n'avait pas besoin d'un match de foot pour être spéciale, mais l'équipe de France n'a pas oublié de s'imposer contre l'Ukraine (4-0) pour confirmer qu'elle sera au rendez-vous à la Coupe du monde 2026 l'été prochain.

France 4-0 Ukraine

Buts : Mbappé (55 e SP, 83 e ), Olise (76 e ) et Ekitike (88 e )

L’équipe de France sera à la Coupe du monde l’été prochain, mais ce n’était pas le plus important ce soir. Cette journée du 13 novembre n’avait pas besoin d’un match de foot ni d’une belle victoire des Bleus contre l’Ukraine (4-0) pour être spéciale. Oui, après avoir disputé les deux dernières finales, la sélection emmenée par Didier Deschamps sera au rendez-vous en Amérique, sans trop de surprise, pour ce qui sera le huitième Mondial d’affilée des Tricolores et la dernière grande compétition du sélectionneur. Ce ne sont pas ces constats que l’on retient au bout de ce jeudi : ce sont les témoignages, les souvenirs, la solidarité, les images, les moments, les hommages poignants et ce qui a trotté dans notre tête et notre cœur sur la route du Parc des Princes, dans les rues de Paris, dix ans après les attentats qui ont frappé Saint-Denis, la capitale et la France, le 13 novembre 2015.…

Par Clément Gavard, au Parc des Princes pour SOFOOT.com