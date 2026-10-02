La France poursuit sa disette

Ousmane Dembélé n’avait qu’à ne pas être aussi maladroit. Opposée à l’Italie ce vendredi soir, l’équipe de France n’est pas parvenue à inscrire le moindre but dans le premier acte (0-0 à la pause). C’est le septième match de suite où les Bleus ne font pas trembler les filets lors des 45 premières minutes.

Muet en première mi-temps depuis Mbappé en 16 es de finale de Coupe du monde

Depuis le 16 e de finale de la Coupe du monde et la réalisation de Kylian Mbappé juste avant la pause (45 e ) contre la Suède, les Français n’ont plus planté le moindre pion lors d’un premier acte. La force de frappe française n’est pas enrayée pour autant puisque 11 buts ont été inscrits en deuxième période par les joueurs de Didier Deschamps, puis ceux de Zinédine Zidane. …

MBC pour SOFOOT.com