La France perd une place au classement FIFA
Les Argentins, encore eux.
Ce vendredi, la FIFA a mis à jour son classement mondial, et la France redescend à la troisième place, après avoir grimpé en seconde position en septembre. Les Bleus ont payé leur match nul face à l’Islande (2-2), alors que ses deux concurrents principaux, l’Espagne et l’Argentine, ont fait un sans faute avec deux victoires en deux matchs. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
