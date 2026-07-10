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La France marche sur le Maroc et retrouve les demi-finales !
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 01:51

La France marche sur le Maroc et retrouve les demi-finales !

La France marche sur le Maroc et retrouve les demi-finales !

Dans un match qu’elle a largement dominé, l’équipe de France a fini par faire craquer le Maroc à deux reprises pour rejoindre les demi-finales de la Coupe du monde (2-0). La troisième d’affilée pour les Bleus de Didier Deschamps. Très grand.

France 2-0 Maroc

Buts : Mbappé (60 e ) et Dembélé (66 e ) pour les Bleus

Ce Mondial est Lilliput et l’équipe de France y avance avec les grands pas de Gulliver, écrasant tout comme les géants savent le faire dans un monde trop petit pour eux. Encore dominants, encore séduisants, tant défensivement (encore aucun but encaissé) qu’offensivement, les Bleus ont déroulé une partition à sens unique, dans un match moins disputé que la demi-finale d’Al-Bayt, il y a quatre ans, pourtant terminée sur le même score (2-0). On pourra se demander qui était moins fort ou qui l’était plus et, si la réponse paraît cousue de fil blanc, force est de constater que dans la planète qui sépare un quart d’une demie, pour le dire vite, une compétition ratée d’un tournoi réussi, ces Bleus-là ont pris la bonne bretelle interstellaire. Toujours rassurant, quand on prétend chasser une troisième étoile. Les Bleus sont en demies comme on enfile un pyjama avant d’aller dormir, sans ne jamais avoir été menés de la compétition, ni poussés en prolongation, et ce constat est tout aussi vertigineux que le reste.…

Par Théo Denmat, au Gillette Stadium de Foxborough pour SOFOOT.com

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