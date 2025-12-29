La France jouera dans le stade le moins sûr de la Coupe du Monde 2026, selon le FBI

Attention aux pickpockets.

L’équipe de France jouera l’ensemble de ses rencontres de phase de groupes aux États-Unis l’été prochain. D’après une étude de Seat Pick , les Bleus disputeront leur deuxième match , prévu le 22 juin 2026, dans ce qui serait l’enceinte la plus « dangereuse » de tout le tournoi : le Lincoln Financial Field de Philadelphie. Ce classement repose sur le nombre de vols signalés au FBI en 2024 sur une échelle de 100 000 habitants.…

JE pour SOFOOT.com