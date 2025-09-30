La France galère, mais finit par plier l'Afrique du sud au Mondial U20

Zidane, Diomède, Afrique du sud : les mots-clés de 1998 sont cochés.

Même si le groupe est méconnu et que les graines de stars sont restées sur le Vieux continent, la France U20 a fini par s’imposer face à l’Afrique du Sud (2-1) lundi au Chili, pour son entrée en Coupe du monde. Un succès à l’arrache, et surtout marqué par la fébrilité d’Elyaz Zidane, le plus jeune des Zizou, coupable sur le penalty qui a relancé les Bafana Bafana . Pas sûr que le patronyme suffise à masquer le trou d’air.…

SF pour SOFOOT.com