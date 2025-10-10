La France gagne sans régaler contre l'Azerbaïdjan

À la limite d'endormir son monde pendant une heure, l'équipe de France s'est contentée de gagner (3-0) pendant que Sébastien Lecornu succédait à Sébastien Lecornu à Matignon. Avec un but de Kylian Mbappé et une belle gourmandise de Florian Thauvin pour son retour six ans plus tard.

France 3-0 Azerbaïdjan

Buts : Mbappé (45 e +2), Rabiot (69 e ) et Thauvin (84 e ) pour les Bleus

Plus d’informations à venir… …

Par Clément Gavard, au Parc des Princes pour SOFOOT.com