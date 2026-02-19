La France et l'Inde aideront à construire le futur de l'IA, dit Macron

Emmanuel Macron a dit jeudi lors d'un sommet sur l'intelligence artificielle organisé à New Delhi que l'Inde et la France aideraient ensemble à construire le futur de l'intelligence artificielle (IA) après avoir plaidé pour une coopération en la matière fondée sur le respect mutuel et l'indépendance.

Emmanuel Macron, qui termine jeudi sa quatrième visite officielle en Inde, a estimé qu'il existait un chemin pour l'innovation, l'indépendance et l'autonomie stratégique en matière d'IA.

"Le futur de l'IA sera construit par ceux qui allient innovation et responsabilité, technologie et humanité", a dit le président français lors d'un discours prononcé à l'occasion de la session inaugurale du sommet "AI Impact", qui réunit chefs d'Etat et dirigeants des géants technologiques mondiaux.

"L'Inde et la France aideront à façonner ce futur ensemble, et le voyage ne fait que commencer", a dit le chef de l'Etat en conclusion d'un discours prononcé en anglais.

Emmanuel Macron est accompagné d'une délégation d'une centaine de chefs d'entreprise et des partenariats sont attendus, notamment en matière d'IA.

L'Inde, qui n'a pas encore produit de modèle d'IA de pointe capable de rivaliser avec ceux des Etats-Unis ou de la Chine, mise sur son avantage concurrentiel dans le déploiement à grande échelle plutôt que dans le développement de modèles fondamentaux.

(Rédigé par Camille Raynaud)