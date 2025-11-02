 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France éliminée en quarts de la Coupe du monde U17 par les Pays-Bas
information fournie par So Foot 02/11/2025 à 19:56

La France éliminée en quarts de la Coupe du monde U17 par les Pays-Bas

La France éliminée en quarts de la Coupe du monde U17 par les Pays-Bas

Sabordage en règle.

Alors qu’elles menaient 2-0 à l’entame du temps additionnel, les Bleuettes ont perdu en quarts de finale de la Coupe du monde U17 face aux Pays-Bas (2-2, 6-7 aux tirs aux buts) . Rachael Adedini en première période et Luna Laboucarie à l’orée de ces minutes supplémentaires fatidiques avaient pourtant mis les jeunes protégées de Mickael Ferreira sur la voie de la qualification pour les demi-finales du tournoi.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Barça domine Elche pour ne pas se laisser distancer
    Le Barça domine Elche pour ne pas se laisser distancer
    information fournie par So Foot 02.11.2025 20:27 

    FC Barcelone 3-1 Elche Buts : Yamal (9 e ), Torres (12 e ) et Rashford (61 e ) pour les Blaugrana // Mir (42 e ) pour les Franjiverdes Le Barça express.… TB pour SOFOOT.com

  • L'Italien Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris contre le Canadien Felix Auger-Aliassime le 2 novembre 2025 à La Défense Arena à Nanterre ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Sacré au Masters 1000 de Paris, Sinner reprend place sur le trône de N.1
    information fournie par AFP 02.11.2025 19:30 

    Sacré dimanche pour la première fois au Masters 1000 Paris en dominant Felix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (7/4), Jannik Sinner retrouvera lundi son fauteuil de N.1 mondial, près de deux mois après l’avoir cédé à son grand rival Carlos Alcaraz après la finale de l'US ... Lire la suite

  • Haaland et City terrorisent Bournemouth
    Haaland et City terrorisent Bournemouth
    information fournie par So Foot 02.11.2025 19:28 

    Manchester City 3-1 Bournemouth Buts : Haaland (17 e et 33 e ) et O’Reilly (60 e ) pour les Citizens // Adams (25 e ) pour les Cherries Remballez vos Harry Kane et autres Kylian Mbappé.… TB pour SOFOOT.com

  • Lens et Lille se replacent, Metz fait tomber Nantes et n'est plus dernier
    Lens et Lille se replacent, Metz fait tomber Nantes et n'est plus dernier
    information fournie par So Foot 02.11.2025 19:10 

    Vainqueurs respectivement de Lorient et Angers, Lens et Lille ont profité de ce dimanche après-midi pour se replacer dans les premières places du classement. En bas, Metz a enchaîné une deuxième victoire consécutive à Nantes pour doubler Auxerre. Enfin, Toulouse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank