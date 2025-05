La France devrait accueillir près de 300 000 travailleurs immigrés par an pour "pérenniser son modèle social"

Le think tank Terra nova a publié un rapport, lundi, dans lequel il conclut que le modèle social français n'est soutenable qu'à la condition d'accueillir massivement des travailleurs immigrés dans les prochaines années.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

La France, dont la population vieillit, devra continuer à accueillir des travailleurs immigrés si le pays veut maintenir son activité économique et "pérenniser" son "modèle social", estime le think tank Terra Nova dans un rapport publié lundi 12 mai.

Selon les modélisations de ce club de réflexion, marqué à gauche, entre 250 000 et 310 000 travailleurs immigrés doivent être accueillis chaque année jusqu'en 2040-2050 afin de maintenir le ratio actif-inactif et garantir la "soutenabilité de notre modèle social".

La France déjà dans les clous ?

A titre de comparaison, en 2022, la France avait accueilli 331.000 immigrés, selon l'Insee.

"Sans travailleurs immigrés, notre économie vacille", soulignent les auteurs du rapport de Terra Nova, en rappelant l'importance de ces travailleurs dans certains secteurs.

Les immigrés sont ainsi surreprésentés dans les métiers en tension , comme les aides à domicile (61% en Ile-de-France), les ouvriers du BTP ou les agents de propreté. Mais ce constat ne se limite pas aux métiers peu qualifiés : un médecin sur cinq exerçant en France est diplômé à l'étranger.

Les conclusions du rapport s'appuient sur le constat suivant: à mesure que la population française vieillit, dans un contexte de baisse de la natalité, le ratio actif/inactif se dégrade, menaçant le "modèle social" français.

Les auteurs ont calculé qu'il faudrait accueillir environ 310.000 nouveaux immigrés par an pour maintenir le ratio à son niveau actuel. Un chiffre qui dépend aussi du taux d'activité des jeunes, des seniors et des femmes.

Ne pas "ouvrir les frontières à tous les vents"

Il s'agit "non pas d'ouvrir les frontières à tous les vents", mais de "maintenir le niveau d'ouverture actuel en fléchant davantage les entrées vers l'activité économique", préconisent-ils.

D'autant plus que la pénurie de main d'oeuvre dans les métiers en tension devrait encore s'accélérer et s'amplifier dans les prochaines années, selon un rapport de France Stratégie publié en 2022.

Cela ne peut toutefois passer que par un travail sur "l'acceptabilité" de l'immigration , admet le think tank, qui s'est également intéressé dans un sondage à la perception que les Français ont de l'immigration.

Selon une enquête réalisée par le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie), 73% des sondés surestiment la part des immigrés dans la population. Établie à 10,7% par l'Insee, plus d'un tiers des interrogés pensent qu'elle est supérieure à 25%.

Une méconnaissance qui "nourrit une anxiété disproportionnée", selon Terra Nova. Pour autant, les Français semblent plus favorables à une immigration "choisie" en fonction des besoins économiques, selon son enquête menée en ligne en mars 2025 auprès d'un échantillon de 2 000 personnes, représentatif de la population de 18 ans et plus.