Aide à domicile, restauration, bâtiment : la liste des "métiers en tension" présentée par le gouvernement

Cette liste sert de base pour l'octroi de titres de séjour.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Agriculture, aide à domicile, restauration... Le gouvernement a adressé vendredi aux partenaires sociaux la liste de plusieurs dizaines de professions en tension en métropole, base de référence aux autorités pour accorder ou non des titres de séjour.

La dernière version avait été établie en 2021 sur la base des données de 2008. Plusieurs dizaines de professions différentes sont comptabilisées en 2025.

La donne change selon les régions

"On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, avec les régions, les partenaires sociaux pour avoir une liste des métiers en tension par grandes régions", a précisé vendredi 21 février la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, sur franceinfo . Cette liste a été adressée aux partenaires sociaux, avant "une dernière consultation nationale", a-t-elle poursuivi.

Les organisations syndicales et patronales vont débattre de cette nouvelle liste la semaine prochaine, avant une publication au Journal officiel, selon des sources concordantes. Cette liste des métiers en tension, issue "des concertations avec les différentes fédérations professionnelles par région" montrent que les métiers concernés, "peuvent aussi être différents en fonction des régions et des départements", selon Mme Panosyan-Bouvet.

Ainsi, seule la région Normandie est en quête de géomètres , tandis que sept régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Paca, Occitanie, Grand Est, Corse, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté) sur treize recherchent des bouchers .

Les "agriculteurs salariés", "aides à domicile et aides ménagères", "aides de cuisine", "cuisiniers", "employés de maison et personnels de ménage", "maraîchers/horticulteurs salariés", ainsi que les employés de l'hôtellerie et du secteur du bâtiment sont quant à eux recherchés sur l'ensemble du territoire.

Les trois régions qui présentent le plus de professions en tension sont l'Ile-de-France (41 métiers), Provence-Alpes-Côte-d'Azur (39) et Auvergne-Rhône-Alpes (37 métiers).

La dernière loi immigration, promulguée en janvier 2024, prévoyait que les travailleurs sans-papiers exerçant dans des métiers en tension pouvaient prétendre à une régularisation auprès du préfet.

En janvier 2025, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a adressé une nouvelle circulaire aux préfets prévoyant notamment que les régularisations exceptionnelles par le travail soient désormais recentrées sur les métiers en tension.

La principale organisation professionnelle dans l'hôtellerie et la restauration, l'Umih, avait alors rappelé les difficultés du secteur à recruter. Elle avait ainsi "souhaité que la nouvelle circulaire ne durcisse pas les conditions de régularisation et d'accès à l'emploi pour les ressortissants étrangers déjà présents sur notre sol et désireux de travailler dans (ses) métiers".