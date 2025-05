"L'immigration nécessite une solution européenne commune" : le rappel d'Ursula von der Leyen face à Friedrich Merz après le tour de vis migratoire du gouvernement allemand

Ursula Von der Leyen et Friedrich Merz à Bruxelles ce vendredi 9 mai 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

"L'immigration est un défi européen commun qui nécessite une solution européenne commune". C'est la réponse de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen au nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, ce vendredi 9 mai lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

En effet, le nouveau gouvernement allemand a opéré d'emblée un tour de vis migratoire et a froissé plusieurs partenaires en annonçant unilatéralement le refoulement de demandeurs d'asile. De telles mesures "doivent être limitées dans le temps", "étroitement coordonnées" avec la Commission et les autres pays européens, a rétorqué la cheffe de l'exécutif européen. Mais l'Allemagne "est en contact avec les pays voisins et en discute", a-t-elle nuancé, en mentionnant également un échange téléphonique jeudi entre Berlin et le commissaire européen en charge de l'immigration, Magnus Brunner.

"Je suis un partisan du marché unique européen"

Elu sur une ligne de fermeté, notamment en matière migratoire, Friedrich Merz a assuré ne pas vouloir faire cavalier seul en Europe. "Je suis un partisan du marché unique européen, de l'espace Schengen et je tiens à le faire savoir à tous les chefs d'Etat et de gouvernement d'Europe qui pourraient craindre une escalade", a dit le chancelier conservateur.

L'Union européenne est aussi sous pression pour serrer la vis sur l'immigration. Au cours des dernières semaines, la Commission a dévoilé des propositions pour accélérer les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ou limiter les possibilités d'asile pour les ressortissants de certains pays. Vendredi, Ursula von der Leyen a par ailleurs annoncé débloquer 3 milliards d'euros pour soutenir les Etats accueillant des réfugiés ukrainiens ou qui veulent commencer à appliquer la titanesque loi sur la migration, adoptée en 2024.