La France contrariée par l'Italie

Pour leur retour au Stade de France, les Bleus et Zinédine Zidane ont été piégés par l'Italie (1-1). Michael Olise a encore marqué, Dayot Upamecano a été expulsé et l'équipe de France pourra revenir lundi face à la Belgique.

France 1-1 Italie

Buts : Olise (55 e ) pour les Bleus // Bastoni (68 e ) pour la Nazionale

Expulsion : Upamecano (85 e ) côté France …

Par Clément Gavard, au Stade de France pour SOFOOT.com