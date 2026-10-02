La France contrariée par l'Italie
Pour leur retour au Stade de France, les Bleus et Zinédine Zidane ont été piégés par l'Italie (1-1). Michael Olise a encore marqué, Dayot Upamecano a été expulsé et l'équipe de France pourra revenir lundi face à la Belgique.
France 1-1 Italie
Buts : Olise (55 e ) pour les Bleus // Bastoni (68 e ) pour la Nazionale
Expulsion : Upamecano (85 e ) côté France …
Par Clément Gavard, au Stade de France pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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