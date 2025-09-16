La France condamne l'offensive terrestre majeure d'Israël dans la ville de Gaza, dit le Quai

La France condamne fermement l'offensive terrestre lancée par Israël en direction du centre-ville de Gaza, a fait savoir mardi le ministère français des Affaires étrangères.

"La France condamne avec fermeté l'extension et l'intensification de l'offensive israélienne au centre de la ville de Gaza", a indiqué le Quai d'Orsay dans une déclaration.

Israël a dit mardi avoir lancé une offensive terrestre de grande ampleur en direction du centre-ville de Gaza, le ministre de la Défense Israël Katz se targuant que "Gaza brûle" après des bombardements aériens nocturnes d'une rare intensité dans l'enclave palestinienne.

La France demande à Israël de mettre fin à son offensive et à reprendre les négociations en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des otages, dit le ministère.

Paris appelle en outre Israël à "lever immédiatement toutes les restrictions imposées à l'entrée l'aide humanitaire à Gaza afin de permettre son acheminement immédiat, massif et sans entrave".

(Rédigé par Camille Raynaud)