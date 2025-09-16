 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La France condamne l'offensive terrestre majeure d'Israël dans la ville de Gaza, dit le Quai
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 21:29

La France condamne fermement l'offensive terrestre lancée par Israël en direction du centre-ville de Gaza, a fait savoir mardi le ministère français des Affaires étrangères.

"La France condamne avec fermeté l'extension et l'intensification de l'offensive israélienne au centre de la ville de Gaza", a indiqué le Quai d'Orsay dans une déclaration.

Israël a dit mardi avoir lancé une offensive terrestre de grande ampleur en direction du centre-ville de Gaza, le ministre de la Défense Israël Katz se targuant que "Gaza brûle" après des bombardements aériens nocturnes d'une rare intensité dans l'enclave palestinienne.

La France demande à Israël de mettre fin à son offensive et à reprendre les négociations en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des otages, dit le ministère.

Paris appelle en outre Israël à "lever immédiatement toutes les restrictions imposées à l'entrée l'aide humanitaire à Gaza afin de permettre son acheminement immédiat, massif et sans entrave".

(Rédigé par Camille Raynaud)

Proche orient
