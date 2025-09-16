La France a rapatrié de camps syriens 10 enfants et trois femmes

La France a procédé mardi à une opération de retour sur le territoire national de 10 enfants français et de trois femmes qui se trouvaient dans des camps du nord-est de la Syrie, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères.
"Les mineurs ont été remis aux services chargés de l'aide sociale à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social", a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay. "Les adultes ont été remises aux autorités judiciaires compétentes".
Paris "remercie les autorités syriennes de transition ainsi que l'administration locale du Nord-Est syrien qui a rendu possible cette opération", est-il ajouté dans un communiqué.
(Rédigé par Jean Terzian)
