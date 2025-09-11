La France a décidé de mobiliser trois Rafale pour protéger la Pologne, dit Macron

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi avoir décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l'espace aérien de la Pologne et de l'est de l'Europe.

Avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, la Pologne a abattu mercredi des drones présumés russes ayant violé son espace aérien, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine.

"Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j'ai décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais et du Flanc Est de l'Europe avec nos alliés de l'Otan", a écrit Emmanuel Macron sur X.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)