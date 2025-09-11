 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France a décidé de mobiliser trois Rafale pour protéger la Pologne, dit Macron
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 20:18

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi avoir décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l'espace aérien de la Pologne et de l'est de l'Europe.

Avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, la Pologne a abattu mercredi des drones présumés russes ayant violé son espace aérien, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine.

"Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j'ai décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais et du Flanc Est de l'Europe avec nos alliés de l'Otan", a écrit Emmanuel Macron sur X.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

4 commentaires

  • 20:49

    "La France a décidé..." Non, pas la France!, Macron a décidé tout seul et il ne représente que lui-même, pas les Français, à tel point qu'un appel de militaires préconise de ne pas obéir à Macron quant à l'envoi de troupes au sol en Ukraine. L'armée est au service de la nation, pas d'un président lui-même au service de l'étranger.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank