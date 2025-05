La France a connu "un fort rebond" des créations d'entreprises en avril selon l'Insee

( AFP / AURORE MESENGE )

Le nombre de créations d'entreprises en France a connu un "fort rebond" en avril, selon l'Insee, après quatre reculs successifs, et atteint son plus haut niveau depuis mai 2024, annonce vendredi l'Insee.

Ainsi, le nombre de créations s'élève à 95.032, en hausse de 4,6% après -1,7% en mars, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables.

Ce rebond concerne à la fois les immatriculations de microentrepreneurs (+4,9% après -1,3%) et les créations d’entreprises classiques (+4,0% après -2,4%).

Il y a eu en avril 33.181 créations d'entreprises classiques et 61.851 créations de microentreprises, toujours en données corrigées.

En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois, c'est-à-dire de mai 2024 à avril 2025, augmente de 1,4% par rapport à la période mai 2023-avril 2024.

Les hausses sur un mois concernent presque tous les secteurs, en données corrigées. Les créations "rebondissent très fortement" dans les transports et l’entreposage (+20,5% après -10,7%). Elles "se redressent très nettement" aussi dans le commerce incluant la réparation d’automobiles et motocycles (+6,4% après -2,6%) et l’industrie (+11,9% après -12,1%).

Elles se replient en revanche dans les services aux ménages (-1,5% après +1,4%), le seul secteur où les créations baissent sur le mois.

En données brutes, le nombre d'entreprises créées sur les trois mois de février à avril baisse de 1,1% par rapport à la même période un an auparavant.

Sur cette période, les créations d'entreprises individuelles classiques chutent de 17,2%, les immatriculations de microentrepreneurs diminuent de 0,2%, tandis que les créations de sociétés augmentent de 3,2%.

Sur ces trois mois, le secteur qui contribue le plus à la baisse est celui de la construction avec 3.200 créations de moins par rapport à la même période un an auparavant.

À l’opposé, les créations d’entreprises dans le secteur des transports et de l’entreposage augmentent le plus, avec 4.700 créations de plus.

En données brutes, le nombre total d’entreprises créées au cours des douze derniers mois (mai 2024 à avril 2025) augmente de 1,4% en glissement annuel. Les créations de sociétés augmentent de 3,5%, les immatriculations de microentrepreneurs de 2,9%, mais les créations d’entreprises individuelles classiques baissent de 12,6%.