La folle remontée du Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 3-2 Hambourg

Buts : Bensebaini (73 e SP, 84 e SP), Guirassy (78 e ) pour le BvB // Otele (19 e ), Sambi (38 e ) pour die Rothosen

Comment dit-on remontada en allemand ? Alors que le Signal Iduna Park était presque inviolable cette saison, puisque seul le Bayern Munich s’y est imposé en championnat, Hambourg est venu mettre à mal la forteresse jaune, avant que les locaux ne renversent tout en fin de rencontre pour finalement s’imposer 3 à 2. Dortmund reste solide dauphin du Bayern, à neuf longueurs des Bavarois qui se sont imposés plus tôt ce samedi après-midi face à l’Union Berlin (4-0).…

LB pour SOFOOT.com