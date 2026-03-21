Chelsea coule à Everton

Everton 3-0 Chelsea

Buts : Beto (33 e et 62 e ) et Ndiaye (76 e )

Les Blues sont au fond du gouffre. Totalement dépassé dans la semaine face au PSG, Chelsea s’est à nouveau effondré sur la pelouse d’Everton . Un très lourd revers (3-0) et un contenu qui ont de quoi fortement inquiéter dans l’ouest de Londres. Pas vraiment revanchards, les joueurs de la capitale subissent dès les premières minutes, incapables de se révolter. Une bonne entame d’Everton concrétisée par l’homme en forme du moment. Parfaitement lancé par James Garner, Beto s’en va battre Robert Sánchez d’un magnifique petit ballon piqué pour faire chavirer le Hill Dickinson Stadium (1-0, 33 e ) .…

TB pour SOFOOT.com