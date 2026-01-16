Le président de Guingamp allume Gérard Lopez

Legrand discours. Suite à l’entretien que Gérard Lopez a accordé à L’Equipe ce mercredi, Frédéric Legrand a montré sa rancoeur vis-à-vis des propos du propriétaire des Girondins de Bordeaux.

Le président de Guingamp a déclaré au quotidien sportif français n’avoir lu que le passage dans lequel Lopez s’indigne de ses critiques. Comme le rapporte L’Equipe, Legrand avait vivement critiqué l’homme d’affaires luxembourgeois dans un média local suite à la décision de Ligue 1+ de diffuser la deuxième partie des matchs du périple bordelais pour monter en National 1 .…

SW pour SOFOOT.com