La Finul annonce la mort d'un Casque bleu lors de bombardements dans le sud-est du Liban

Convoi de l'ONU dans le sud du Liban, vu du nord d'Israël
- Un Casque bleu de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) est décédé des suites de ses blessures après le bombardement mercredi soir de sa position près de Marjayoun dans le sud-est du Liban, a annoncé jeudi un porte-parole de la mission onusienne.
La Finul, qui n'a pas précisé d'où avaient été tirés les obus de mortier, a ajouté que deux autres Casques bleus avaient été blessés dans le même bombardement et a annoncé l'ouverture d'une enquête.
Déployée pour la première fois en 1978, la Finul compte plus de 7.000 Casques bleus issus de 47 pays qui patrouillent le long de la frontière sud du Liban avec Israël.
(Reportage de Jana Choukeir; Zhifan Liu pour la version française; édité par Benoit Van Overstraeten)
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