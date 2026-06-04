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La Finul annonce la mort d'un Casque bleu lors de bombardements dans le sud-est du Liban
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 11:13

Convoi de l'ONU dans le sud du Liban, vu du nord d'Israël

Convoi de l'ONU dans le sud du Liban, vu du nord d'Israël

- ‌Un Casque bleu de la ​Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) est décédé des ​suites de ses blessures après le bombardement ​mercredi soir de ⁠sa position près de Marjayoun ‌dans le sud-est du Liban, a annoncé jeudi un ​porte-parole ‌de la mission onusienne.

La ⁠Finul, qui n'a pas précisé d'où avaient été tirés les obus ⁠de ‌mortier, a ajouté que deux ⁠autres Casques bleus avaient ‌été blessés dans le ⁠même bombardement et a annoncé ⁠l'ouverture ‌d'une enquête.

Déployée pour la première fois ​en 1978, ‌la Finul compte plus de 7.000 Casques bleus ​issus de 47 pays qui patrouillent le ⁠long de la frontière sud du Liban avec Israël.

(Reportage de Jana Choukeir; Zhifan Liu pour la version française; édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 11:21

    Cette Finul n'a plus sa raison d'être, la frontière entre Israël et Liban est bien plus au Nord mai,ntenant.

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