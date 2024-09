La fintech française Qonto s'implante dans quatre nouveaux pays

Alexandre Prot à Paris, le 13 juin 2024. ( AFP / JOEL SAGET )

La société de services financiers pour les entreprises Qonto a annoncé jeudi son lancement dans quatre nouveaux pays en Europe — l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et le Portugal —, une "étape clé" de son développement.

"On entame une nouvelle +marche en avant+ de notre expansion européenne en rajoutant ces quatre marchés", a souligné le cofondateur de la fintech Alexandre Prot dans une interview à l'AFP.

La société voit dans les Pays-Bas et le Portugal des marchés en croissance et espère en parallèle grignoter des parts de marché en Autriche et en Belgique à la faveur de "taux de satisfaction clients faibles" vis-à-vis des acteurs existants dans ces pays , selon un communiqué.

Les futurs clients de ces quatre nouveaux pays seront pour l'heure gérés depuis les bureaux commerciaux existants de Paris, Milan, Barcelone et Berlin, mais la fintech n'exclut pas d'y ouvrir des bureaux locaux l'an prochain.

Qonto s'appuie également sur une plateforme opérationnelle technique à Belgrade, héritée du rachat de Penta. La moitié de ses 1.600 salariés travaille hors de France.

La société, qui revendique 500.000 clients et souhaite atteindre la barre du million d'ici 2026, ne rend pas public son chiffre d'affaires. Elle prévoit d'être rentable l'année prochaine.

Lancée en France en juillet 2017, Qonto est présente en Italie et en Espagne depuis 2019 et en Allemagne depuis 2020, où elle a acheté concurrent Penta en 2022.

La néobanque a intégré aussi en 2022 le club très fermé des licornes, ces jeunes sociétés technologiques valorisées plus d'un milliard de dollars, à la faveur d'une levée de fonds géante de 486 millions d'euros, valorisant l'entreprise 4,4 milliards d'euros.

Une entrée en Bourse "est évidemment une option pour Qonto vu la trajectoire de l'entreprise" mais pas "à court terme", a précisé M. Prot à l'AFP.