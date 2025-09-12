La finale de la Ligue des champions se jouera à Madrid en 2027
La Ligue des champions (presque) à domicile.
L’UEFA a tranché. Pour la saison 2026-2027, la finale de la Ligue des champions se disputera au stade Metropolitano de l’Atlético de Madrid, 70 000 places . Ce choix a été préféré au stade Olympique de Bakou en Azerbaïdjan, pourtant en lice, et succède à la Puskás Arena de Budapest, qui accueillera la finale la saison prochaine.…
