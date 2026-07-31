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La FIFA se met à dos une autre confédération
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 11:44
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La FIFA se met à dos une autre confédération

La FIFA se met à dos une autre confédération

143 pays contre la FIFA. Après l’UEFA et la CONCACAF, l’AFC se joint à son tour aux protestations contre le projet de vente de la Coupe du monde. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, la confédération asiatique de football a partagé qu’elle « se déclare solidaire de l’UEFA et de la CONCACAF suite aux récents développements concernant la proposition d’établissement de FIFA Forward Enterprise ». Un nouveau coup dur pour Gianni Infantino, qui pourrait être en train d’imaginer un nouveau format de Coupe du monde jouée sans trois continents.

Certaines instances font machine arrière

En marge de ces protestations en série, certaines confédérations et fédérations ne verraient pas d’un mauvais œil le projet du Gianni. Outre la CAF et la CONMEBOL, qui n’ont pas exprimé leur désaccord, la Fédération mexicaine de football a elle décidé de se désolidariser de la CONCACAF et d’étudier la proposition de la FIFA. Dans un comminqué, la FMF indique « qu’elle mènera ce processus d’étude et d’analyse à son terme avant de prendre la décision qu’elle jugera la plus favorable au développement du football mexicain ».

ABS pour SOFOOT.com

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