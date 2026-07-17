« De grandes chances de faire la saison avec nous » : Létang optimiste sur le cas Bouaddi

« De grandes chances de faire la saison avec nous » : Létang optimiste sur le cas Bouaddi

Tout le monde se l’arrache et ce n’est pourtant pas le moment des soldes du mercato. Il ne s’agit pas d’un climatiseur mais bien d’Ayyoub Bouaddi, qui a d’ailleurs bien refroidi les Brésiliens en ouverture de sa Coupe du monde avec le Maroc. Après un tournoi de grand bonhomme pour ses 18 ans, le milieu de terrain attire les convoitises.

« Je n’ai jamais parlé de chiffres parce que ce n’est pas moi qui le fixe (le prix d’une indemnité de transfert) , je l’ai dit dans des interviews après le match Maroc-Brésil. Effectivement, il y a très peu de clubs aujourd’hui qui peuvent s’offrir un joueur de la qualité d’Ayyoub » , réagissait le président du LOSC Olivier Létang en conférence de presse ce jeudi, pour la présentation du nouvel entraîneur Davide Ancelotti. La note, The Athletic rapporte que Lille l’évalue autour de 100 millions d’euros si un club veut s’attacher les services du milieu de terrain.…

NB pour SOFOOT.com