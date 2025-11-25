La FIFA récupère un gros chèque saoudien pour développer le football dans le monde
Today, I feel Saudi .
Alors qu’il s’est implanté depuis plusieurs années au Qatar, Gianni Infantino s’active pour conquérir le marché de l’Arabie saoudite. Déjà détenteur de l’organisation de la Coupe du monde 2034, l’Etat pétrolier a signé un contrat juteux avec la FIFA, autour du développement d’infrastructures de football à travers le monde. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
