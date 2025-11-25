 Aller au contenu principal
La FIFA récupère un gros chèque saoudien pour développer le football dans le monde
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 17:45

La FIFA récupère un gros chèque saoudien pour développer le football dans le monde

La FIFA récupère un gros chèque saoudien pour développer le football dans le monde

Today, I feel Saudi .

Alors qu’il s’est implanté depuis plusieurs années au Qatar, Gianni Infantino s’active pour conquérir le marché de l’Arabie saoudite. Déjà détenteur de l’organisation de la Coupe du monde 2034, l’Etat pétrolier a signé un contrat juteux avec la FIFA, autour du développement d’infrastructures de football à travers le monde.

CDB pour SOFOOT.com

