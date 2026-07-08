La FIFA n’annulera pas le carton jaune d’Olise

N’est pas Balogun qui veut. Après avoir annulé le carton rouge de l’attaquant américain, la FIFA ne fera pas de même avec le carton jaune de Michael Olise . En conférence de presse, Didier Deschamps a annoncé que la demande tricolore avait été refusée : « Ça n’a pas changé. La FIFA nous a envoyé une notification, on l’a reçue ce matin, comme quoi il a été maintenu. ». Deux poids, deux mesures.

Risque de suspension en cas de demie

Avec ce carton reçu face au Paraguay, l’ailier du Bayern risque de manquer une potentielle demi-finale contre l’Espagne ou la Belgique en cas de nouvel avertissement face aux Lions de l’Atlas . Mais il ne faut pas parler trop vite : les Bleus doivent déjà battre le Maroc avant de se demander si Olise sera là ou pas.…

MJD pour SOFOOT.com