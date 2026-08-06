Facundo Medina va soulager les comptes de l'OM

Champagne sur le Vieux Port ! Comme attendu, Facundo Medina va bien se rendre à Leverkusen dans les prochains jours pour rejoindre le club allemand, tombé d’accord avec Marseille. D’après L’Équipe , l’international argentin va signer pour cinq saisons avec le Bayer, qui va poser 23 millions d’euros, plus 2 en bonus , pour s’offrir les services du joueur.

Un départ qui tombe à pic pour le club phocéen, qui connaît d’importants problèmes financiers et qui va donc pouvoir renflouer ses caisses . Pour rappel, Medina était arrivé l’été dernier à Marseille en provenance de Lens, pour une somme estimée à 20 millions d’euros.…

ABS pour SOFOOT.com