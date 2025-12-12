 Aller au contenu principal
La FIFA dégoûte les fans de football avec ses prix exorbitants
information fournie par So Foot 12/12/2025 à 09:37

La FIFA dégoûte les fans de football avec ses prix exorbitants

La FIFA dégoûte les fans de football avec ses prix exorbitants

Des nouvelles du beautiful game .

Vendredi 5 décembre, Gianni Infantino a récompensé Donald Trump du « Prix de la paix de la FIFA (sic) – Le football unit le monde (re-sic) » au nom « des milliards de fans de football » ou peut-être de sa soif de pouvoir. Et tant pis si c’était pour couronner un chef d’État qui compte à son palmarès des déclarations racistes, des violences d’État contre les personnes trans ou les populations latinos et qui dirige un pays champion du monde en livraison d’armes pour anéantir Gaza.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
