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La FIFA blanchit un arbitre accusé d’avoir réalisé un geste d'extrême droite
information fournie par So Foot•16/06/2026 à 09:43
La FIFA blanchit un arbitre accusé d’avoir réalisé un geste d'extrême droite
La FIFA a annoncé avoir refermé son enquête préliminaire visant Shaun Evans, assistant VAR australien, soupçonné d’avoir fait un geste associé au suprémacisme blanc avant Allemagne-Curaçao, dimanche.
À quelques heures de France-Sénégal, Philippe Diallo a tenu à rassurer tout le monde. Invité de France Inter ce mardi, le président de la FFF a démenti toute tension autour des primes de l’équipe de France pendant cette Coupe du monde . « C’est complètement faux ...
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Nouvelle ère. C’est désormais officiel : Dino Toppmöller s’est engagé avec le RC Lens . Le natif de Wadern a paraphé un contrat avec l’écurie Sang et Or jusqu’en 2028 . Libre depuis janvier dernier, le tacticien allemand s’apprête à découvrir la ferveur artoise. ...
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