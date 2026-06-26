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La FIFA a refusé un brassard noir en soutien à Deschamps
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 22:49

La FIFA a refusé un brassard noir en soutien à Deschamps

La FIFA a refusé un brassard noir en soutien à Deschamps

Ne jamais trop en demander aux instances. Les joueurs et le staff de l’équipe de France souhaitaient afficher leur soutien à Didier Deschamps, ce vendredi soir, à l’occasion de la dernière rencontre de poule contre la Norvège. Les Bleus avaient demandé à la FIFA une autorisation pour enfiler un brassard noir… Une demande refusée, comme précisé par L’Équipe .

Une minute de silence pour le Venezuela

La FFF avait également communiqué sur un hommage rendu à la mère du sélectionneur, décédée ce mardi, mais la minute de silence mise en place par la FIFA était en mémoire des victimes des terribles séismes qui ont fait plus de 500 morts au Venezuela cette semaine. Deschamps, lui, doit faire son retour à Boston ce week-end après avoir assisté aux obsèques auprès de ses proches.…

CG pour SOFOOT.com

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