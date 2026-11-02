La FIFA a payé les impôts d'Infantino ?

Money, money, money. Gianni Infantino est encore dans de beaux draps. Selon Le Monde, le président de la FIFA n’aurait payé aucun impôt aux États-Unis sur les trois dernières années . La raison ? L’instance les règlerait intégralement. De plus, toujours d’après la même source, l’Italo-libano-suisse bénéficierait « d’avantages financiers, fiscaux et matériels ainsi que de règlements cousus main ».

L’UEFA à l’affût

Cette nouvelle dérive devrait logiquement intéresser l’UEFA, en conflit avec Infantino depuis son projet, finalement avorté, de la création de société commerciale ouverte à des investisseurs privés . Pour preuve, une lettre de l’instance datée du lundi 19 octobre et adressée au secrétaire général de la FIFA aurait réclamé le détail de la rémunération du dirigeant et sa part fiscale. …

TM pour SOFOOT.com