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La FFF va pouvoir renflouer les caisses grâce à la qualif des Bleus
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 14:36

La FFF va pouvoir renflouer les caisses grâce à la qualif des Bleus

La FFF va pouvoir renflouer les caisses grâce à la qualif des Bleus

Philippe Diallo peut souffler. Avant de partir sur le continent américain, le président de la FFF, Philippe Diallo, était revenu sur l’importance d’atteindre au minimum les demi-finales pour équilibrer les comptes de la fédé. C’est maintenant chose faite et elle va empocher un beau petit pactole.

24 barres au minimum

Avec cette victoire une nouvelle fois convaincante face au Maroc, la FFF est assurée d’empocher 23,6 millions d’euros au minimum pour une quatrième place plus 2,2 millions d’euros pour couvrir les « frais de préparation » selon L’Équipe.

EM pour SOFOOT.com

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